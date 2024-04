LRF: Unión recibe a Sportivo Norte

Sesión martes 03/04/2024 (mixta)

1- Puesto a consideración el boletín 2.984, es aprobado por unanimidad.

2- Se lleva a cabo un minuto de silencio en memoria de José María Rolfo, quien fuera un destacado jugador y además dirigente y delegado del club Dep. Libertad de Sunchales.

3- Se hizo presente el Jefe de Operaciones de la Unidad Regional V, Sr. Ricardo Biassoni para hablar sobre tema de seguridad en los encuentros de fútbol de la Liga. Los delegados dejaron sus inquietudes al respecto y pudieron despejar sus dudas. Se agradece al Sr. Biassoni por la presencia.

4- Lectura correspondencia: Nota de Quilmes informando que en junio realizarán el torneo de fútbol Infantil, solicitan que los partidos de ese fin de semana de sus equipos, se adelanten. Nota de Ben Hur informando que comenzarán con trabajos en la cancha principal y por lo tanto jugarán en cancha auxiliar. Nota de un jugador de Sp. Roca informando sobre una situación vivida con un árbitro en el partido de primera división del fin de semana. Nota de Talleres M Juana informando que en el partido vs. San Martín de Angélica, no pudieron ducharse ya que en el club local no había agua caliente (se eleva al T. Penas). Nota de 9 de Julio informando que en el mes de mayo realizarán un encuentro de fútbol infantil. Se informa que se consiguió la habilitación Municipal para el edificio de la Liga.

5- Horario Federal A: 9 de Julio vs. Sp. Las Parejas y Unión vs. Boca Unidos, domingo a las 17 horas.

6- Informe de tesorería y pases de jugadores. Se solicita a los clubes que adeudan el mes de marzo que regularicen la situación.

7- Se aprueban por unanimidad los reglamentos del Senior (arranca el próximo fin de semana) y de los torneos femeninos (comienza el 28/04): Sub12/14/16 y Primera). En primera división se hará un torneo en conjunto con la Liga Ceresina.

8- Ante la suspensión del pasado fin de semana, el inicio de inferiores de Primera A y Primera B será el próximo sábado 13/04.

9- Programación 14/04:

Jueves

– Quilmes vs 9 de Julio (19.45 hs Reserva y 21.15 hs Primera)

– Unión vs Sp. Norte (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Viernes

– Dep. Josefina vs La Trucha FC (20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera)

– Peñarol vs. Atl. Rafaela (20 hs. Reserva y 21.30 hs Primera)

– Indep. Ataliva vs. Arg. Humberto (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

– At M Juana vs. Ferro (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

– Sp. Roca vs Dep. Susana (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

Domingo

– Atl. Juventud vs Dep. Tacural (10.30 hs Reserva y 12 hs Primera)

– Arg. Vila vs Florida (14.30 hs Reserva y 16 hs Primera)

– La Hidráulica vs. Def. Frontera (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Moreno Lehmann vs. Indep. San Cristóbal (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Dep. B Italia vs. Sp. Aureliense (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Sp. Libertad EC vs. San Martín (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Talleres MJ vs. B. Bochazo (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Brown vs. Dep. Libertad (15 hs Reserva y 16.30 hs Primera)

– Juv. Unida VSJ vs. Belgrano San Antonio (17 hs Reserva y 18.30 hs Primera)

– Dep. Ramona vs Dep Aldao (18.30 hs Reserva y 20 hs. Primera)

Lunes

– Ben Hur vs Atl Esmeralda (20.30 hs Reserva y 22 hs Primera)

10- Se informa que el próximo martes la sesión se realizará en Dep. Bella Italia. Finalizada la misma, se realizará el lanzamiento de los torneos y la presentación de las camisetas de los clubes que participan en todos los torneos de la Liga.

11- Se informa que el tema de proyecto modificación del Estatuto será retomado en 15 días aproximadamente.

12- Próxima reunión: martes 16/04 (presencial).