Midgets: Suspendida la Séptima Fecha

Desde la organización del Midgets del Litoral informaron que la Séptima Carrera correspondiente al 58º campeonato del Midgets del Litoral «Rogelio Mitri», ha sido postergada.

El comunicado expresa que «los 30mm. de lluvia caídos y la falta de sol, más la humedad reinante, hacen que sea imposible desarrollar con normalidad la carrera correspondiente al cierre de la Etapa Regular del campeonato. El circuito «Juan Basso» y el predio «Octavio Bessone» no están en condiciones».

La misma, se realizará el sábado 7 de febrero y además se reordenará el calendario de las cinco fechas restantes, permitiendo así que pilotos, preparadores y aficionados, puedan tener las vacaciones que ya tienen pactadas.