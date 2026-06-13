A 21 años de Sunchales como Capital Nacional del Cooperativismo

A lo largo de buena parte de su historia, Sunchales y el cooperativismo han ido de la mano. La gestación de múltiples espacios con esfuerzo privado y público, tuvieron un impacto directo en la comunidad, por intermedio de instituciones y propuestas que lo tuvieron como respaldo.

No obstante, aquello que ya sabíamos íntimamete y provincialmente, terminó plasmado para todo el país por intermedio de la sanción de la Ley N° 26.037, allá por el 18 de mayo de 2005, siendo promulgada el 13 de junio del mismo año.



Desde aquel hito, Sunchales se transformó en la Capital Nacional del Cooperativismo. Así, el país todo se empapaba de este esfuerzo característico y sostenido de parte de numerosos sunchalenses.



Tras la sanción estaba el rafaelino Jorge Giorgetti, quien en su discurso sostuvo que » «el Congreso de la Nación Argentina debe reconocer la trascendencia que ha tenido y tiene la ciudad de Sunchales, como ejemplo de desarrollo del cooperativismo, de trabajo mancomunado, de solidaridad en el esfuerzo y valorar el empuje visionario de quienes, desde hace más de medio siglo, han puesto en marcha un proceso de transformación económica, basado en la aplicación de principios socialmente dinámicos y esencialmente democráticos».