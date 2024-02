Moreno: Colocan ripio en calle Balbín

Respaldando lo que venía siendo anticipado desde el Municipio, se informó que en estas jornadas se colocó ripio en calle Balbín. De esta manera, el Ejecutivo busca mejorar la transitabilidad de esta calle, aunque más no sea de forma temporal, hasta tanto puede resolverse la cuestión de fondo que no es otra que terminar con la pavimentación.

No obstante, antes de pensar en ese punto -de por sí complejo por los montos que se manejan- antes se debe trazar la obra de cloacas. La misma, ya en la última cuadra fue obviada por lo que en un futuro se deberá romper el hormigón recientemente colocado para colocar los caños necesarios. Con esa enseñanza, se busca evitar repetir el escenario y ejecutar la mejora previamente, aunque esto no signifique conectar las viviendas que no cuentan con este servicio puesto que esa será una instancia futura, también a resolver.

El camino está proyectado por esta gestión, pensado en ripio, tendido de cloacas y pavimentación. Para poder llegar al objetivo casi con seguridad se deberá contar con aportes externos, reduciendo así el dinero necesario para resolver estas cuestiones que no soportan nuevas dilaciones ya que desde hace más de un año que todos los vecinos de este sector de la ciudad padecen con lo que fue una improvisación casi constante y sus consecuencias directas, especialmente en los días de lluvia en donde ya no se habla de intransitabilidad sino de aislamiento.