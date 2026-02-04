Municipales: Acuerdo retroactivo y nueva Paritaria en febrero

En la jornada de hoy se realizó una nueva Reunión Paritaria en Rosario entre representantes de Municipios y Comunas y dirigentes gremiales, en la cual se acordó el alcance del incremento salarial para los afiliados a Festram, que en nuestra ciudad, integra el Soem.

En este sentido, cabe destacar que fundamentalmente, el entendimiento busca evitar la pérdida de poder adquisitvo, siendo retroactivo a los últimos meses de 2025 y sentando las bases de lo que será 2026 con una nueva convocatoria ya definida para el venidero 18 de febrero, es decir, en dos semanas.

Mientras tanto, los afiliados al sindicato tendrán este beneficio: