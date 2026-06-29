Natación: Gran actuación de unionistas en la Copa Santa Fe

En la piscina del club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, este fin de semana se realizó la Segunda Fecha de Copa Santa Fe de Natación, la cual es organizada por el Gobierno de Provincia junto con Fesana, contando además con el apoyo de la Lotería de la provincia de Santa Fe.

Cabe recordar que avanzan de instancia (a la Final en Rosario) los nadadores en los primeros puestos y los clubes con mayor puntaje acumulado. A continuación, repasamos la participación de los deportistas de Unión:

Agustina Periotti

200 mts. combinados: 1° puesto.

50 mts. pecho: 1° puesto.

100 mts. pecho: 1° puesto.

50 mts. espalda: 2° puesto.

Irina Sisuk

50 mts. libre.

100 mts. libre: 2° puesto.

200 mts. libre: 2° puesto.

50 mts. pecho: 3° puesto.

Esmeralda Fler

50 mts. espalda: 2° puesto.

100 mts. espalda: 2° puesto.

50 mts. mariposa: 1° puesto.

100 mts. mariposa: 1° puesto.

Ingrid Sisuk

50 mts. libre.

100 mts. libre.

50 mts. pecho.

50 mts. espalda.

Valentino

50 mts. libre.

50 mts. espalda.

50 mts. pecho: 3º puesto.

100 mts. pecho: 3° puesto.

Gerónimo Perussia