El pasado viernes se llevó a cabo una nueva reunión del Consejo Ejecutivo de Seguridad, encabezada por el intendente Pablo Pinotti, con la participación del subsecretario Fabián Bongiovanni, a cargo de la **Agencia Municipal de Seguridad.

En esta oportunidad se contó con una nutrida presencia de autoridades vinculadas al ámbito judicial, de seguridad y del gobierno local. Participaron los Dres. Carlos Vottero, Mario Miretti y Juan Manuel Puig, representantes de la Fiscalía Regional y local; la jueza de Circuito Milagros de la Torre; los coordinadores del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, Sebastián Rancaño y Eduardo Cosentino; el jefe de la Unidad Regional V, Carlos Pagano; el jefe de Zona, Maximiliano Zurawski; además de los jefes de Comisaría 3ª, PDI y Comando Radioeléctrico, el jefe de la Guardia Urbana Sunchalense (GUS), el presidente del Concejo Municipal y concejales representantes de cada bloque.

Durante el encuentro se abordaron los hechos y acciones desarrolladas desde la última reunión, las investigaciones en curso y los distintos operativos de prevención que se llevan adelante en la ciudad.

Asimismo, la jueza de Circuito y los representantes de Fiscalía brindaron precisiones sobre el procedimiento y el abordaje legal ante situaciones de ocupación indebida de propiedades, aportando criterios de actuación y coordinación entre las distintas instituciones.

En el cierre, el subsecretario Fabián Bongiovanni destacó la importancia de la comunicación con la comunidad y reconoció al jefe de la Unidad Regional V, Carlos Pagano, por la presencia del jefe de Zona en los medios locales informando sobre las tareas policiales que se realizan en la ciudad.

Finalmente, volvió a poner en valor el trabajo articulado que se lleva adelante diariamente entre la Agencia Municipal de Seguridad, las distintas fuerzas policiales y el Ministerio Público de la Acusación, con el objetivo de prevenir, investigar y enfrentar el delito en Sunchales.