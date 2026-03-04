Nuevo sector de estacionamiento para remises en la Terminal de Ómnibus

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales informa que se encuentra habilitado un nuevo espacio exclusivo de estacionamiento para remises al frente de la Terminal, sobre avenida Yrigoyen.

La medida tiene como objetivo facilitar el acceso de los pasajeros y optimizar el ordenamiento del servicio de coches de alquiler, brindando mayor previsibilidad y seguridad en el sector.

Asimismo, se comunica que la bahía ubicada sobre calle Pasteur continuará funcionando únicamente como zona de ascenso y descenso de pasajeros para todo público.

Desde la Subsecretaría a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad, el subsecretario Fabián Bongiovanni destacó que esta disposición forma parte de las acciones orientadas a mejorar la calidad de los servicios y la organización del tránsito en puntos estratégicos de la ciudad.

Seguimos trabajando para fortalecer la calidad de vida de nuestros vecinos.