Patín: Albiverdes en Torneo Zonal Categorías B y C

Las representantes de Patín Competitivo de Unión participaron el pasado fin de semana del Primer Torneo Zonal de las Categorías B y C, el cual se desarrolló en el club de Leones de la ciudad de Coronda, siendo organizado por la Asociación Zona Norte de Patín.
Las patinadoras fueron acompañadas por las técnicas Carina Fontanetto y Iara Barros.
Estos fueron los resultados obtenidos:
- Ainara Vargas – Eficiencia B Tercera Infantil: 1° Puesto.
- Sofía Ugalde – Eficiencia B Promo Cadete: 2° Puesto.
- Julieta Barra – Eficiencia C Segunda: 3° Puesto.
- Paloma Basso – Eficiencia C Primera: 4° Puesto.
- Delfina Kappes – Eficiencia C Segunda: 1° Puesto.
- Morena Clausen – Eficiencia C Segunda: 6° Puesto.
- Helena Pauletti – Eficiencia C Segunda: 1° Puesto.
- Martina Ramón – Eficiencia C Tercera: 2° Puesto.
- Emma Sobrero – Eficiencia C Primera: 1° Puesto.
- Josefina Erba – Eficiencia C Segunda: 2° Puesto.
- Martina Portianka – Eficiencia C Segunda: 2° Puesto.
- Leticia Garrini – Eficiencia C Tercera: 11° Puesto.