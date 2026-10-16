Ruta 34: Trabajos de bacheo en la zona de acceso a Ciudad Verde

En su segunda semana de operación, Autovía al Norte (Aunosa) avanza con trabajos de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 34. Las tareas incluyeron intervenciones en la junta del puente sobre el arroyo Sunchales y bacheo en sectores deteriorados de la calzada.

De esta manera, la empresa concesionaria continúa con las tareas de recuperación de la ruta, en el marco de las intervenciones iniciadas desde el comienzo de su operación. En este sentido, lo que se aprecia es la labor que se efectúa en sectores que en las últimas semanas y debido al deterioro que mostraban, habían comenzado a ser intervenidos por el Municipio con su propia gente, materiales y herramientas.

Entre las acciones realizadas en el transcurso de los últimos días, se informó que los equipos trabajaron en la reparación de la junta del puente sobre el arroyo Sunchales y en el bacheo de distintos sectores que presentaban deterioro.

Según se informó, estas intervenciones forman parte de un plan progresivo de mejoras destinado a optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial a lo largo del corredor.