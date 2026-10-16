A 10 años del primer campeonato de Copa Santa Fe de Unión

Buscando unir a todo el territorio provincial bajo la premisa del fútbol, la Provincia definió la realización de la Copa Santa Fe de Fútbol. El certamen fue todo un éxito, a punto tal que no solamente continúa disputándose sino que además fue sumando múltiples disciplinas y deportes bajo la misma denominación.

Pero hay algo que no se podrá cambiar más y es la historia. Esa misma que establece que allá por el año 2016, en la primera Final disputada, Unión gritó campeón y lo hizo ante su gente, recibiendo en medio de los festejos el cheque por un millón de pesos.

El partido, la segunda parte de la Final que había comenzado hace 15 días en Las Parejas, pasa a ser meramente anecdótico. Atrás quedará como un recuerdo el gol en contra de Leonardo Moino, cuando transcurrían 35 minutos del primer tiempo, con un trámite parejo donde ambos luchaban más de lo que jugaban, predominando las situaciones en el centro del campo de juego.

Luego llegaría la reacción albiverde. Lo mejor del local se vio precisamente en el complemento, donde primero igualó Daniel Salvatierra, apenas iniciado el complemento y renovando el aire del conjunto local que fue por más y lo consiguió con fortuna a los 80 minutos, tras un rebote en el árbitro del partido.