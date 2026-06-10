Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala en el Teatro Colón

(Por: Prensa Sancor Seguros) – La gala dio inicio con un cóctel en el salón Dorado. A continuación, la compañía presentó un nuevo video institucional, producido y dirigido por Juan José Campanella, el cineasta más reconocido de nuestro país, quien participó del encuentro. La celebración incluyó además un saludo especial de Lionel Messi, quien se sumó a los reconocimientos por los 80 años a tan solo días del Mundial.

Luego de las palabras formales, tuvo lugar un show artístico especialmente creado para la ocasión, interpretado por músicos de la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Tomás Mayer Wolf, con la participación de destacados intérpretes del Teatro Colón y grandes figuras, quienes realizaron un recorrido por los diversos momentos musicales que reflejaron parte de la identidad de la aseguradora. El repertorio recorrió distintos géneros y expresiones culturales profundamente arraigados en la identidad argentina, estableciendo un puente simbólico entre la historia del país y la trayectoria de la compañía.

Jorge Rojas interpretó el Himno Nacional y el show contó con la importante presencia de Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y el Chaqueño Palavecino, quienes emocionaron e hicieron poner de pie al auditorio. El repertorio recorrió géneros musicales autóctonos como el tango, folclore, rock nacional y grandes clásicos como “No llores por mí Argentina” y “A mi manera”. El cierre no podía ser de otra manera: todos en el escenario, voces y presencias reunidas, para que «Canción con todos» hiciera lo que solo la música sabe hacer, convertir un momento en memoria.

Carlos Casto, presidente de Sancor Seguros fue uno de los encargados de tomar la palabra. “Nuestros fundadores construyeron mucho más que una empresa, construyeron una respuesta solidaria, organizada y profundamente humana frente a las necesidades de su tiempo.

Porque el cooperativismo excede el mero concepto de un modelo organizacional, implica una manera de entender el mundo. Es la convicción de que el crecimiento tiene más valor cuando se comparte. Es creer que la economía debe estar al servicio de las personas y que la confianza, cuando se construye colectivamente, puede atravesar generaciones”, destacó.

Por su parte, Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, también brindó un mensaje contundente: “El futuro nos entusiasma porque vivimos en momentos de enormes transformaciones, pero tenemos lo necesario y la convicción de apostar por el desarrollo de la Argentina, de la región y de nuestras comunidades. Tenemos los talentos, la experiencia, una cultura en permanente evolución y, sobre todo, tenemos claro de dónde venimos y los valores que nos trajeron hasta aquí y que nos van a transportar hacia un mañana aún mejor”.