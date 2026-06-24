Taekwondo: Gran participación de sunchalenses en River Plate

Luego de dos semanas de mucha actividad, entrenamientos, viajes, torneos y muchos amigos, el Multiespacio Integral Taekwondo Oro Kwan Argentina, Filial Sunchales, dejó bien alta la bandera del taekwondo sunchalense a nivel interprovincial e internacional.
Estuvieron participando del Torneo Interprovincial de la Región Centro y en la Copa internacional River Plate, obteniendo importantes puestos de la clasificación ante competidores de muy buen nivel.
El agradecimiento de siempre se extiende al Sabonim Osvaldo Ríos Olivero y al Sabonim Juan Manuel Chiappero por el apoyo de siempre y también un especial agradecimiento a las familias que están colaborando y apuntalando a sus hijos en todo momento.
A continuación, repasamos los resultados:
Torneo Interprovincial Región Centro
- Matías Bertero: Campeón en Tul, Subcampeón en Combate.
- Genaro Gutiérrez: Campeón en Tul y Combate.
- Jésica Gorosito: Subcampeona en Tul y Campeona en Combate.
- Mateos Britos: Subcampeón en Tul y Campeón en Combate.
- Nazareno Mendoza Ortiz: Tercero en Tul y Subcampeón en Combate.
- Gerónimo Mendoza Ortiz: Subcampeón en Tul y Combate.
- Josefina Almirón: Subcampeona en Tul y Combate.
- Francesca Britos: Campeona en Tul y Combate.
- Gastón Davicino: Campeón en Tul y Combate.
- Sebastián Córdoba: Campeón en Tul y Combate.
Copa Internacional River Plate
- Matías Bertero: Campeón en Tul y Subcampeón en Combate.
- Genaro Gutiérrez: Tercero en Tul y Subcampeón en Combate.
- Jésica Gorosito: Subcampeona en Tul y Campeona en Combate.
- Gerónimo Mendoza Ortiz: Campeón en Tul y Combate.
- Francesca Britos: Campeona en Tul y Combate.