Taekwondo: Gran participación de sunchalenses en River Plate

Luego de dos semanas de mucha actividad, entrenamientos, viajes, torneos y muchos amigos, el Multiespacio Integral Taekwondo Oro Kwan Argentina, Filial Sunchales, dejó bien alta la bandera del taekwondo sunchalense a nivel interprovincial e internacional.

Estuvieron participando del Torneo Interprovincial de la Región Centro y en la Copa internacional River Plate, obteniendo importantes puestos de la clasificación ante competidores de muy buen nivel.

El agradecimiento de siempre se extiende al Sabonim Osvaldo Ríos Olivero y al Sabonim Juan Manuel Chiappero por el apoyo de siempre y también un especial agradecimiento a las familias que están colaborando y apuntalando a sus hijos en todo momento.

A continuación, repasamos los resultados:

Torneo Interprovincial Región Centro

Matías Bertero: Campeón en ‎Tul, Subcampeón en Combate.

Genaro Gutiérrez: Campeón en Tul y Combate.

Jésica Gorosito: Subcampeona en Tul y Campeona en Combate.

Mateos Britos: Subcampeón en Tul y Campeón en Combate.

Nazareno Mendoza Ortiz: Tercero en Tul y Subcampeón en Combate.

Gerónimo Mendoza Ortiz: Subcampeón en Tul y Combate.

Josefina Almirón: Subcampeona en Tul y Combate.

Francesca Britos: Campeona en Tul y Combate.

Gastón Davicino: Campeón en Tul y Combate.

Sebastián Córdoba: Campeón en Tul y Combate.

Copa Internacional River Plate