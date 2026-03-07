A 11 años del «Paseo de las Artes»

El Paseo de las Artes, con el tanque de agua de fondo.

Con una idea sencilla y que prometía ser efectiva: sumar obras de artistas locales (esculturas, intervenciones y todo tipo de propuestas) para hacer crecer año tras año este espacio ubicado al sur del Parque Loyola. Sin embargo, luego de las primeras instalaciones, se discontinuó… regresó luego, con lo que pareció ser un nuevo impulso pero tuvo un final similar.

Con el paso de los años se logró un Padrinazgo, haciendo que una reconocida empresa local aportara fondos para el sostenimiento del lugar, renovándose el convenio hace poco tiempo. No obstante, el proyecto de renovación integral de todo el predio del ferrocarril vuelve a poner en duda cuál será su futuro.

Más allá de la incertidumbre, la obra «Esmeralda», sigue exhibiéndose en dicho espacio. Acerca de «ByPass» no se puede decir lo mismo ya que quedó únicamente el pedestal que la contuvo.

“Esmeralda”

“Esmeralda” se inaugura el día 8 de marzo de 1997, escultura realizada por la artista plástica Pilar Monserrat, y 17 años después vuelve a ser emplazada en un espacio público. Es una obra desarrollada en cemento, su nombre se debe a una alumna que posaba en las clases de taller de escultura.

Recibió en el año 1955 un premio estímulo en el primer salón de Artes Plásticas de Buenos Aires, con el paso del tiempo, hechos vandálicos le ocasionaron destrozos y deterioros.

La primera restauración la ejecutó la familia Maccari y en el año 2012, fue restaurada por Stella Maris Mosso y es cedida en comodato al centro de cultura artística “Amigos del Arte”.

El día 8 de marzo del año 2014, vuelve a un espacio público ya que Pilar era una enamorada de la naturaleza y para su protección hoy cuenta con una cúpula de vidrio de seguridad e iluminación puntual que realza la obra.

“ByPass”

“ByPass” es una escultura desarrollada en madera por Eliseo Cofano, inaugurada el 29 de julio de 2007. El artista fue ganador del concurso realizado en homenaje al prestigioso médico René Favaloro. En el año 2013 fue restaurada por el autor y el pasado 8 de marzo fue emplazado en el “Paseo de las Artes”.