A 49 años de la escuela N° 2054 «Alas para la Vida»

Respondiendo a necesidades manifestadas por un grupo de padres, este establecimiento educativo surgió para dar respuestas efectivas a través de una escolaridad especializada, teniendo en cuenta las particularidades mentales y motoras de los niños que allí concurrían.

Fue así como en el mes de mayo de 1975, se creó la escuela Especial Nº 2054. Posteriormente, en 1984, se definió -concurso mediante- el logo y la canción que la identifica: «las manos son alas para los pájaros, que ayudan a despegar en la vida… El corazón, en todo ser viviente, es la vida».

En el año 1988 se terminó el edificio propio, comenzando el ciclo lectivo en sus propias instalaciones e iniciando un proyecto de integración con las demás escuelas de la ciudad.

La institución cuenta con distintos cursos que ofrecen aprendizajes diversos: técnicos, prelaborales, instrumentales, etc.; además de una unidad laboral, para capacitar a quienes se insertarán en diferentes ámbitos.