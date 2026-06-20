AMB – Cuartos de Final: Buen triunfo aurinegro sobre Centro Social de Brinkmann

Dando inicio a una de las series de Cuartos de final del Torneo Apertura de la Asociación Morterense de Básquet, anoche, Libertad derrotó a Centro Social de Brinkmann por 62 a 61 en el primer punto del playoff.

Fue clave el aporte de Lucas Alemani. Se despachó con 14 puntos; pero 8 de ellos los convirtió en los dos minutos finales con dos bombazos incluidos desde la tercera dimensión. Matías Reynoso fue el máximo anotador con 18 unidades. Además, tomó 8 rebotes.

Mañana se disputará el segundo cotejo en Brinkmann. En caso de un triunfo, Libertad avanzará a una nueva instancia. De lo contrario, habrá tercer punto en calle Dentesano.

Síntesis

Libertad (62): Peterlín 12, Fraire 3, Reynoso 18, Armando 5 y Boscacci 9 (FI) M. Alemani 1 y L. Alemani 14. DT. Juan Krogslund.

Centro Social (61): Blangini 25, Antonielli 0, Costamagna 16, Camuso 0 y Mondino 6 (FI) Chialvo 0 y Valdez 2. DT. Gustavo Lucato.

Parciales: 16-7, 31-29 y 48-45.