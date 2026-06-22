AMB – Cuartos de Final: Libertad ganó y se instaló en Semifinales

Por el segundo partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Asociación Morterense de Básquet, Libertad se impuso en Brinkmann para barrer a Centro Social y meterse así entre los cuatro mejores del Torneo Apertura.

Después de un arranque adverso (13-23), el aurinegro se recuperó a puro básquet y con dos muy buenos parciales posteriores, empezó a allanar el camino a Semifinales.

La victoria aurinegra fue 81 a 71 con 21 puntos de Francisco Armando y Matías Reynoso. Deesta forma se cerró la llave con un 2 a 0 inapelabe.

Síntesis

Centro Social (71): Blangini 20, Antonielli 12, Bergesio 11, Costamagna 15 y Camusso 2 (FI) Chialvo 7 y Valdez 4. DT. Gustavo Lucato.

Libertad (81): Peterlín 9, L. Alemani 5, Reynoso 21, Fraire 0 y Armando 21 (FI) Peralta 0, Boscacci 9 y M. Alemani 16. DT. Juan Krogslund.

Parciales: 23-13, 37-39 y 52-61.