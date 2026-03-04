Amigos del Arte: Alejandro Cagliero es el nuevo Presidente

Tal como había sido anticipada, en la jornada de ayer martes se concretó la nueva Asamblea de la Asociación Civil «Amigos del Arte». A través de la misma se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al año anterior y también se procedió a renovar las autoridades de la Comisión Directiva para el período 2026/27.

La misma quedó integrada de la siguiente manera:

Presidente: Alejandro Cagliero.

Vicepresidente: Gonzalo Álvarez.

Secretaria: Gabriela Garrini.

Prosecretaria: Nadia Caglieris.

Tesorera: Patricia Barale.

Protesorero: Gonzalo Seguro.

Vocales Titulares:

Alejandra Riboldi.

Valeria Ceresole.

María Angélica Peirone.

Puchy Delmastro.

Vocales Suplentes:

Florencia Salassa.

Micaela Bossio.

Comisión Fiscalizadora:

Franco Bergese.

Maximiliano Volpatto.

«Fue un año que nos llena de orgullo: estuvo marcado por desafíos, eventos y proyectos que logramos concretar gracias al compromiso y al trabajo conjunto de toda nuestra comunidad», expresaron.