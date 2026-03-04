Sociedad

Amigos del Arte: Alejandro Cagliero es el nuevo Presidente

El Presidente saliente y el entrante.

Tal como había sido anticipada, en la jornada de ayer martes se concretó la nueva Asamblea de la Asociación Civil «Amigos del Arte». A través de la misma se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al año anterior y también se procedió a renovar las autoridades de la Comisión Directiva para el período 2026/27.

La misma quedó integrada de la siguiente manera:

  • Presidente: Alejandro Cagliero.
  • Vicepresidente: Gonzalo Álvarez.
  • Secretaria: Gabriela Garrini.
  • Prosecretaria: Nadia Caglieris.
  • Tesorera: Patricia Barale.
  • Protesorero: Gonzalo Seguro.

Vocales Titulares:

  • Alejandra Riboldi.
  • Valeria Ceresole.
  • María Angélica Peirone.
  • Puchy Delmastro.

Vocales Suplentes:

  • Florencia Salassa.
  • Micaela Bossio.

Comisión Fiscalizadora:

  • Franco Bergese.
  • Maximiliano Volpatto.

«Fue un año que nos llena de orgullo: estuvo marcado por desafíos, eventos y proyectos que logramos concretar gracias al compromiso y al trabajo conjunto de toda nuestra comunidad», expresaron.

