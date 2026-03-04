Amigos del Arte: Alejandro Cagliero es el nuevo Presidente

Tal como había sido anticipada, en la jornada de ayer martes se concretó la nueva Asamblea de la Asociación Civil «Amigos del Arte». A través de la misma se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al año anterior y también se procedió a renovar las autoridades de la Comisión Directiva para el período 2026/27.
La misma quedó integrada de la siguiente manera:
- Presidente: Alejandro Cagliero.
- Vicepresidente: Gonzalo Álvarez.
- Secretaria: Gabriela Garrini.
- Prosecretaria: Nadia Caglieris.
- Tesorera: Patricia Barale.
- Protesorero: Gonzalo Seguro.
Vocales Titulares:
- Alejandra Riboldi.
- Valeria Ceresole.
- María Angélica Peirone.
- Puchy Delmastro.
Vocales Suplentes:
- Florencia Salassa.
- Micaela Bossio.
Comisión Fiscalizadora:
- Franco Bergese.
- Maximiliano Volpatto.
«Fue un año que nos llena de orgullo: estuvo marcado por desafíos, eventos y proyectos que logramos concretar gracias al compromiso y al trabajo conjunto de toda nuestra comunidad», expresaron.