Copa Departamento Castellanos: El clásico pasó al domingo

Frente a la persistencia de las condiciones climáticas inestables y la continuidad de importantes precipitaciones, nuevamente el clásico sunchalense debió modificar su día de disputa. La última programación era para esta noche pero será imposible jugarlo en condiciones normales por lo que ya la Liga ha oficializado que todo se resolverá el domingo a las 17.30.

Así se informó como parte de los puntos tratados en la reunión liguista de las últimas horas:

Quedaron definidos días y horarios de disputa de los partidos pendientes de la 1° Fase de Copa Departamento Castellanos. Los mismos se jugarán de la siguiente manera:

Viernes

Indep. Ataliva vs. Argentino de Humberto (21 hs Primera – 2 tiempos de 23 minutos).

Sportivo Roca vs. Belgrano de San Antonio (Sub 12 20.30 hs y Primera 21:30 hs).

La Hidráulica vs. Defensores de Frontera (Sub 12 20:30 hs y Primera 21:30 hs).

Domingo

Unión de Sunchales vs. Libertad de Sunchales (16.30 hs Sub12 y 17.30 hs Primera).

Deportivo Tacural vs. Dep. Aldao (18:00 hs Primera).

Lunes

Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur (20 hs Sub 12 y 21:00 hs primera).

Copa Federación Femenina

Ferro Dho vs. 9 de Julio (domingo 22/02 17 hs).

Copa Federación Masculina