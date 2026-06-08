Natación: Fler y Periotti, campeonas en Estados Unidos

Agustina Periotti y Esmeralda Fler cerraron de gran forma su participación en las competencias de Ocala, Florida, Estados Unidos. Lo hicieron consagrándose campeonas con la Selección Argentina.

De esta forma, se ratifica el gran momento que estuvieron protagonizando en donde compitieron en el más alto nivel, dejando en claro la seriedad con la que se trabaja desde las instalaciones albiverdes, aportando nada menos que dos representantes en la delegación nacional.

«Esta competencia es de prestigioso nivel y es clave en la formación y preparación de nuestros representantes para las futuras fechas de torneos sudamericanos», señalaron desde el Instagram de la disciplina.