Copa Departamento: Mañana se juega la revancha del clásico local

La reunión de Comisión Directiva de la Liga Rafaelina de Fútbol, dejó entre sus principales novedades, la programación de las revanchas en lo que serán los clásicos que le dieron forma a la Primera Fase de la Copa Departamento Castellanos.

En lo que hace a nuestra ciudad, luego del triunfo aurinegro el pasado viernes, ahora todo se definirá en el estadio «De la avenida», donde Unión hará las veces de local mañana jueves por la noche.

A continuación, repasamos el cronograma establecido:

Miércoles

Moreno de Lehmann vs. Deportivo Bella Italia (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Jueves

Unión vs. Libertad (20 hs Sub12 y 21 hs Primera).

Atlético de María Juana vs. Talleres María Juana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Brown de San Vicente vs. Bochófilo Bochazo (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

La Hidráulica vs. Defensores de Frontera (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Sportivo Roca vs. Belgrano de San Antonio (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Susana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Viernes

Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Sábado

Sportivo Norte vs. Peñarol (16 hs Sub12 y 17 hs Primera).

San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (19 hs Sub12 y 20 hs Primera).

Sp. Libertad de EC vs. Florida de Clucellas (19.30 hs Sub12 y 20.30 hs Primera).

Domingo

Zenón Pereyra FC vs. Quilmes (15 hs Sub12 y 16 hs Primera).

Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (16 hs Sub12 y 17 hs Primera).

Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto (17 hs Sub12 y 18 hs Primera).

La Trucha FC vs. Deportivo Josefina (17.15 hs Sub12 y 18.15 hs Primera).

Deportivo Ramona vs. Argentino de Vila (18 hs Sub12 y 19 hs Primera).

Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao (18 hs Sub12 y 19 hs Primera).

Martes