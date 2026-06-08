LRF Senior – F1: El campeón arrancó ganando

Después de coronarse campeón del Torneo Apertura de la Liga Rafaelina de Fútbol en la que fue su primera participación en dicha categoría, logrando un importante triunfo en el inicio del Clausura al superar a Unión de Hersilia por 1 a 0.

Los partidos, se disputaron el sábado en cancha de Bella Italia, donde comenzó a disputarse el nuevo campeonato.

Los resultados fueron los siguientes:

Atlético Rafaela 3 vs. Sportivo Norte 1.

Libertad 1 vs. Unión Hersilia 0.

Bochófilo Bochazo 4 vs. Deportivo Bella Italia 1.

De esta forma, los dirigidos por Bucci siguen haciendo historia al extender su buen andar en esta categoría.