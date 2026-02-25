Copa Departamento: Unión juega mañana en Angélica

Este martes en la sesión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se definieron los días y horarios de la 2ª etapa de la Copa Departamento Castellanos, en donde Unión se medirá con San Martín de Angélica.

La programación señala que a la hora 20.30 será el turno de la Sub12, mientras que desde la hora 21.30 se disputará el partido de Primera División.

No obstante, la disputa de esta Segunda Fase comenzará esta noche:

Miércoles

La Hidráulica vs. Sportivo Roca (21 hs Sub12 y 22 hs Primera).

Deportivo Bella Italia vs. Brown (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Independiente San Cristóbal vs. 9 de julio (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Deportivo Ramona vs. Atlético María Juana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Jueves

Independiente Ataliva vs. Ben Hur (21 hs Sub12 y 22 hs Primera).

Sportivo Libertad EC vs. Deportivo Josefina (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Zenon Pereyra FC vs. Sportivo Norte (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

San Martín Angelica vs. Unión de Sunchales (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Designaciones

También se conoció la terna que tendrá a su cargo dirigir el partido de Unión, la misma será comandada por Guillermo Vacarone, acompañado de: Montes y Ferraudo en los laterales.