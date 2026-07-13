Día del Director de Orquesta: De Rainone a Onisimchuk

La Banda de Música Municipal cuenta con una serie de particularidades, algunas fueron gestándose desde su origen. Por ejemplo, inicialmente, apenas comenzaba a desandarse la historia de Sunchales como población, ya había entusiastas que con mucho ímpetu pero no tanto conocimiento, le dieron forma a las primeras agrupaciones.

Por otra parte, si bien pareciera tener una vasta trayectoria, en realidad, pudo afianzarse como banda y tener continuidad bastante más adelante, dejando atrás diversos intentos fallidos por sostenerla.

Actualmente, está reconocida por el Concejo Municipal como Patrimonio Cultural Viviente, una distinción que la hace única en su tipo localmente.

Es así como en estas seis décadas, encontramos solamente cuatro Directores de Orquesta: el rafaelino Sebastián Rainone (a quien se lo reconoció con el nombre de la agrupación); y tres sunchalenses: Luis Bergero, Euclides Tulisso y quien se encuentra hoy al frente de la misma, Emanuel Onisimchuk.

Ensayo de la Banda Municipal, año 1986. Al centro el Maestro Rainone y en el extremo derecho, quien lo sucedería, Luis Bergero (Museo y Archivo Histórico Municipal). La Banda con uno de sus atuendos distintivos y la Dirección de Rainone: Gentileza Evar Ruben. El Maestro Tulisso en acción, en noviembre del año 2013. La Banda actuando, dirigida por Emanuel Onisimchuk, luego de haber sido reconocida formalmente.

La Banda Rítmica de la escuela Ameghino

Haber sido la primera escuela de la ciudad, le permitió a la emblemática «Florentino Ameghino», tener diferentes actividades que fueron más allá de lo meramente educativo.

Una que constituyó toda una rareza fue la conformación de la Band Rítmica propia, la cual estaba conformada por nada menos que 150 integrantes.

La misma era dirigida por el profesor Juan Bosch y de acuerdo a las crónicas de la época, solía actuar en el Cine Avenida y también en las ciudades de Rafaela y Santa Fe.