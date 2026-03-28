Epe anticipa corte de energía para este domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará mantenimiento en línea aérea de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 29 de marzo, en el horario y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 7 a 12 hs.

Sector:

– Norte: Av. Yrigoyen.

– Sur: Láinez.

– Este: Güemes.

– Oeste: J. D. Perón.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter.

Importante: