Falleció el joven accidentado en el inicio del año

En las primeras horas del primer día del año, la ciudad se vio conmocionada por un grave accidente de tránsito sucedido en la intersección de calles General Paz y Rafaela. Del mismo formaron parte una motocicleta con dos ocupantes y un automóvil, el cual terminó volcado de lado.

Con el correr de las horas, se supo que los tres involucrados recibieron atención médica a raíz de sus lesiones, siendo el joven Esteban González derivado a Rafaela por la complejidad de las mismas, mientras que la mujer que lo acompañaba sufrió la fractura de una pierna.

El paso de las horas trajo el peor desenlace, con el fallecimiento de este joven en el centro de salud rafaelino. En un gesto cargado de amor, la familia decidió donar sus órganos. En tanto, en toda la comunidad se generó una amplia repercusión para con quien ya había debutado en el primer equipo de fútbol de Libertad.

El adiós de Libertad

Esteban González (18 años) se formó en la categoría 2007. Lamentablemente, por estas horas, falleció a raíz de un accidente de tránsito. El dolor es inmenso.

Llegó al club en 2013, con apenas 6 años, dando sus primeros pasos en la escuelita.

Hizo todo el recorrido por las Divisiones Inferiores creciendo dentro y fuera del campo. El año pasado alcanzó uno de sus sueños.

Debutó en la 1ra División con actuaciones destacadas y dejando en claro su compromiso y condiciones. Era miembro estable del plantel mayor y se lo había ganado.

Pero más allá del jugador, recordaremos a ese pequeño que llegó con todos los sueños a cuestas, al compañero, al amigo. A quien defendió los colores con valor y hombría.

Acompañamos con profundo dolor a la familia y seres queridos. Hasta siempre, Esteban. Vuela alto. Los «Cañoneros» te vamos a extrañar.