Fececo: Jorge Chiabrando es su nuevo Presidente

El Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Sunchales informó que Jorge Chiabrando fue designado presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo), entidad que nuclea a los centros comerciales, industriales y empresariales de toda la provincia.

La designación se concretó durante la reciente renovación de autoridades del Consejo Directivo de Fececo, constituyendo un hecho de gran relevancia para la representación del sector productivo local en el ámbito provincial.

Desde el Centro Comercial de Sunchales expresaron: «celebramos este nombramiento, que reconoce la trayectoria, el compromiso y el trabajo desarrollado por nuestra institución en defensa y promoción de la actividad comercial, industrial y de servicios».

«La Presidencia de Fececo por parte de un representante de Sunchales fortalece la participación de nuestra ciudad en los espacios donde se debaten y gestionan políticas vinculadas al desarrollo económico, la producción y el fortalecimiento de las pymes santafesinas», concluyeron.