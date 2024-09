Federal A: Emotiva despedida de Nico Pautasso

(Por: Guillermo Bersano) – El pasado domingo se disputó el partido desempate por el descenso en el Torneo Federal A en la ciudad de Pergamino –Buenos Aires- y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay –Entre Ríos- venció a Unión de Sunchales –estaba desde el 2015 en la tercera categoría del fútbol argentino- por 2 a 0, decretando la pérdida de la categoría de la institución sunchalense.

Después de lo que significa esta instancia deportiva y reglamentaria donde nadie está ajeno a lo que ocurra con tu equipo preferido afloran diferentes momentos, situaciones y sensaciones. En este caso con el mediocampista y referente del “Bicho Verde”, Nicolás Pautasso, quien en sus redes sociales expresó lo siguiente: “Toda historia tiene un final, eso dicen y esto es algo que guardaré en mi corazón. No soy experto en esto de redactar, pero hoy me siento en la necesidad de hacerlo. Mi querido Unión, GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS con mayúscula y en grande. Gracias porque en 2007 me abriste las puertas de tu casa y me recibiste con los brazos abiertos. Lleno de ilusiones y metas. Aún recuerdo cómo si fuese ayer el primer entrenamiento, el primer partido en el que debuté en la Liga Rafaelina en la cancha auxiliar.

Ese mismo año también lo hice en el nivel profesional, lo que será un antes y después, en el Argentino A en Corrientes. Desde ese momento sentí que ese club que, me había dejado entrar y me había recibido. Iba a ser mi casa y mi familia”.

“Gracias porque tuve la gran fortuna (como dijo mi amigo ‘Colo’) de poder entrar a la cancha con lo más preciado que tengo en mi vida, mis tres hijos (More, Mara y Toto). Son incontables los compañeros que conocí. Me tocó descender, ascender, perder finales por un ascenso y salir campeón… Viví y atravesé momentos hermosos, los más lindos que un jugador puede experimentar con la misma pasión y vocación con la que disfruto hoy yendo al club, viendo jugar y vistiendo la camiseta del ‘Verde’ a mis hijos y siendo un hincha más”, añadió Pautasso.

Luego, el mediocampista continuó con su comunicado de esta forma: “El domingo pasado me tocó despedirme de la forma más triste y la menos querida. Un final quizás anunciado, predecible y lamentable. Aunque jamás perdimos la fe y esa llama de ilusión. Hay que vivirlo en primera persona y sentirlo. Como así también infinitas situaciones y circunstancias que me reservo por respeto aquellos que desde el minuto uno me acompañaron en este camino que fuimos teniendo en cuenta cuando las cosas empezaron a quemar. Así y todo, por amor a Unión, a los hinchas y compañeros puse el cuerpo y el alma. Acepté el desafío y entregué todo (no me guardé nada). Muchos dicen que, es ‘sólo fútbol’ pero para mí es mucho más que eso y por eso el dolor de hoy es inmenso. Quiero pedir perdón públicamente a todos los que quieren al club como yo. En el último tiempo fue difícil, muy difícil. El desgaste físico y mental se vio reflejado en los últimos partidos. Créanme que lo di absolutamente todo pero no se pudo. A pesar del sacrificio… a pesar del esfuerzo las cosas no salieron como se esperaba. No alcanzó el corazón y la garra, y eso me destroza. Dejé el corazón entero y la gente que realmente me conoce sabe lo que hablo. No tengo dudas que desde hoy en Unión es trabajar y dar de nuevo. Lo que se sucedió ayer va a servir para restructurar y rearmar el club. Dicen que a veces es necesario tocar fondo para salir a flote y volver a resurgir con más fuerzas. Yo creo que así será y cuando pase esto ahí voy a estar, quizás desde otro lugar pero acompañándolos. Estoy devastado, sin poder dormir y con una angustia que me atraviesa de los pies a la cabeza, aunque quiero despedirme agradeciendo a la gente que viajó más de 400 km. Esa gente que no pudo contener sus lágrimas junto a las nuestras, pero que nos aplaudió orgullosamente”.

“Gracias también a los que estuvieron siempre en las buenas y en las malas, a mi hermosa familia, a mis amigos de fierro y al hincha de corazón que siempre apoyó y colaboró sin pedir nada a cambio. Párrafo aparte para este grupo hermoso de jugadores, cuerpo técnico y kinesiólogo, que con mucha valentía se quedaron hasta el final a pelearla sólo por amor y compromiso mientras que ya nadie quería quedarse por temor a quemarse. A los pibes que tuvieron que poner el pecho en el momento más crítico. Gracias por haberme visto crecer y haber dado tanto. ¡PERDÓN Y HASTA PRONTO! Prometo no abandonarte. Gracias Dios. ¡Volveremos más fuertes que nunca, ‘Bicho Verde’ de mi corazón!, concluyó Nicolás.