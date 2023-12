Información, transparencia y diálogo

De una sola vez. Sin escalas ni por segmentos. Sin argumentación alguna por parte de sus dos concejales. Sin datos adjuntos ni mayores explicaciones (las cuales comenzaron a ser ofrecidas en la labor en Comisión que se inició en la mañana del jueves pero solo las conocen los partícipes del encuentro). Así fue el pedido que presentó el Ejecutivo en la Sesión Extraordinaria de esta semana.

Si bien la decisión de fondo lejos está de sorprender, sí lo hace la forma elegida, al semejarse para la gente a una cuestión de fe.

En primer lugar, cabe recordar que durante este año, los ediles debieron pedir casi un gesto de buena voluntad a la anterior gestión para que no deje desfasar tanto los tributos locales. Así y todo, el magro porcentaje pedido, estaba lejos de recuperar el terreno perdido en todo el trayecto electoral, donde se privilegió otra cuestión en lugar de sostener el nivel de recaudación local, aún incluso con la derrota en las urnas consumada.

Por esto mismo, se esperaba un pedido de recomposición de la Unidad de Cuenta Municipal. Ahora bien, ¿porqué el 60%? ¿porqué en una sola vez y de inmediato? Conocemos de hace años la composición tripartita de la fórmula a aplicar (índice inflacionario provincial, costo de los trabajadores municipales y combustibles) pero ¿porqué no sustentar el pedido con datos precisos? ¿Porqué no argumentar lo que pasará a ser un importante golpe al bolsillo de los contribuyentes? (el propio Santiago Dobler se mostró sorprendido en la sesión, haciendo una pausa extensa para que se pida la palabra y se explique este proyecto).

¿Tan mal están las cuentas municipales que se debe recurrir a este importante aumento de inmediato? ¿Es para que el mal trago se licúe junto a las actualizaciones del orden Provincial, Nacional, público y privado de insumos, elementos y servicios?

La información termina siendo fundamental y en este sentido, esta gestión debutó con un mutismo llamativo y preocupante. A casi una semana de haber asumido, aún no hubo ninguna manifestación pública sobre el estado de las cuentas locales, edificios, herramientas, maquinaria, proyectos, compromisos… solo la recorrida por el Corralón, confirmando lo que todos vemos desde hace meses desde el «Paseo de la Historieta Sustentable» y el Parque de los Encuentros. El factor tiempo tampoco es un condicionante puesto que se pudo elaborar un resumido informe antes de acceder a las funciones, toda vez que las reuniones de transición -según se informó desde las redes sociales en las semanas previas- fueron viento en popa (y si así no lo fueron como muchos sostienen off the record, ¿porqué no se dijo?).

En la campaña se sostuvo con insistencia que se debía hacer hincapié en las cuestiones informativas para poder así sortear la opaca realidad que sostuvo la gestión que culminó el pasado 10. Sin embargo hasta aquí, casi nada de eso se ha visto en la práctica.

Con seguridad, en pocos días, cuando el Concejo apruebe el aumento de la Unidad de Cuenta, habrá palabras de Juan Astor (quien demostró una excelente locuacidad cuando explicó el proyecto de Responsabilidad Fiscal) o de Brenda Torrini, quienes argumentarán el pedido en su aprobación, pero el recorrido del camino diferente, se inicia antes.

¿Quién dirige la ciudad?

Para muchos puede ser un mero hecho anecdótico pero más allá del cambio de imagen que se ha encarado desde las publicaciones iniciales en redes sociales e informes remitidos a medios, resulta llamativo que transcurrida una semana, aún no se haya renovado la web Municipal.

Si bien la modificación con seguridad será profunda y demandará más tiempo para poner en óptimo funcionamiento una herramienta que no fue aprovechada y ha quedado obsoleta, era de esperarse que a esta altura, ya no figurara Gonzalo Toselli como Intendente de la ciudad (aunque también continúan todos los funcionarios de la gestión anterior).

Lo que aparenta ser un detalle, para el visitante que ingresa a la web, es información errónea.