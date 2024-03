Pinotti, un discurso, miles de palabras

El discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo, ofrecido por Pablo Pinotti generó, como en cada ocasión de este tipo, una lógica atención. En este caso, también se sumaba la expectativa de tener más detalles acerca de lo que fue el cambio de gestión, algo sobre lo cual aún no se ha conocido demasiado.

Algo de eso hubo en el inicio, en donde el Intendente dedicó un párrafo a la deuda flotante, los recursos y luego hubo que leer entre líneas, pendientes de la gestión anterior, compromisos asumidos -y en algunos casos cobrados- que complican la programación de obras nuevas. Pero fue el carácter monótono de las numerosas áreas abarcadas el que le quitó ritmo e impacto a la alocución de más de una hora y media.

Como vecino, esperé que me diera detalles del panorama con el cual se encontró y que los obligó a pedir un 60% de aumento de la UCM apenas 15 días después de asumidos… Como periodista, un discurso tan extenso, sin que se resalten los puntos principales, se diluye en temáticas relevantes pero que no son de primera línea. Pero esto no es propio de Pinotti solamente. Viene sucediendo con todos los Intendentes que visitan el Concejo, quienes usan el discurso de Apertura de Sesiones para extensos repasos, muchas veces por cuestiones que luego se diluyen incluso sin llegar a transformarse en realidad.

En este caso, podemos repasar algunos tópicos que fueron tocados pero no profundizados. Poco se dijo del tránsito, más allá de presentar algunas líneas de trabajo, no se mencionó por ejemplo que la Emergencia Vial caducó, ostentando un pobre resultado (que merece una lectura más profunda). ¿Seguridad? ¿Acceso a la vivienda? ¿promoción industrial o comercial? ¿Planta de Residuos? Todos fueron mencionados pero ninguno se explicitó, detalló o profundizó, con lógica puesto que la propia enumeración demandó tanto tiempo, dedicarle más a alguno hubiera hecho del discurso una diatriba interminable.

Con el paso del tiempo podremos ver si la gestión de Pinotti se mide con palabras o con hechos. Voluntad, claramente hay pero el desafío va más allá.