La Comarca y su territorio

La Comarca ya tuvo su jubiloso cumpleaños. Desde aquel 8 de diciembre surcaron los días con la presteza establecida por el almanaque en su cotidiano recorrido. Memorable fecha que nos señala el principio, el fundamento, el credo palmario para dar origen a lo verdaderamente perdurable.

Ella, desde el Inglés, Cecilia Gonella y él, desde la Arquitectura, Ariel Manning entrelazaron la magia de las palabras, los diseños, el trazado de un proyecto entre las redes del arte y su diversidad; vínculos que se transformaron en nuevos lazos sumando los vocablos, el conocimiento, la estructura, los colores y el énfasis por hacer.

Armar y desarmar, recortar y volver a armar, vincular y disponer… todo es posible, desde cualquier edad, atrapados en el movimiento, el colorido, los sones inolvidables, con personajes que ganarán los corazones desde la niñez. Y creciendo, cada habitante de la Comarca halla en ella misma un mundo incomparable, adecuado a cada una y a todas las edades, porque no es solo una biblioteca ni una librería.

Para calificarla debemos respirar su aire, acariciar las páginas, reconocer su magia, leer cada palabra y su contenido todo, con el apetito del hambriento, de quien sabe qué alimento lo hará crecer. Y un crecer floreciente, provisto de conocimientos y argumentaciones valorables que los harán caminar por la vida dominando la sapiencia imprescindible.

La Comarca, en calle Pellegrini 281, configura un hito indispensable de Sunchales para alimentar el intelecto y el espíritu, especialmente desde la más tierna edad. No es una librería más; también los adultos hallan en ella la fuente imprescindible y enriquecen su sapiencia, a cualquier edad.

Inquiriendo a sus dueños sobre la denominación, responden que… mas allá de la referencia literaria a la trilogía de “El señor de los anillos”, desde el primer momento tuvieron claro que en la ciudad de Sunchales había espacio para una librería de fondo, una librería generalista e independiente; donde el lector pudiese buscar y, sobre todo, encontrar esos libros que deben estar en las estanterías. Es nuestra intención hacer la vida más agradable a las personas que habiten La Comarca, y sientan que La Comarca es un espacio para habitar.

Tenemos una clara intención de promover y difundir la lectura y el acceso a la cultura, ofreciendo una cuidada selección de libros y un servicio que enriquezca la vida de quienes nos visitan, fomentando el encuentro y el diálogo social.

El Libro como vehículo de difusión cultural nos sirve de excusa para organizar y participar en cualquier tipo de actividad que tenga que ver con él.

Buscamos ser la librería preferida por nuestros clientes, brindando un servicio de calidad y una atención personalizada que supere sus expectativas. Acompañar a los más pequeños incita la exploración adulta porque los estantes ostentan títulos atractivos para todas las edades, que abarcan géneros como, policiales, romántico, aventura, ciencia ficción, poesía, autoayuda y desarrollo personal, metafísica, cómics, mangas, entretenimiento, política, ensayos, esotéricos, nutrición, etc.

La lectura no es exclusiva, se suman los rompecabezas, los juegos de mesa para compartir con amigos o en familia.

La fecha del año anterior concitó una búsqueda que luego se prolongó en el calendario y seguramente se duplicó en el presente almanaque, cuando ya los niños y los adolescentes saben dónde proveerse, aprender, jugar, armar, descubrir, convirtiendo a “La Comarca” en fuente de recursos enriquecedores no únicamente para la escuela. La vida diaria también ha sido acompañada y enriquecida con su valioso aporte multifacético.

Las pantallas televisivas y los celulares sentirán quizás estar en escalinatas descendentes. Las palabras escritas, las páginas sensibles y movilizadoras para recorrer los senderos del aprendizaje y la cultura personal tendrán vida resonante.

Con afluencia de interesados y público de todas las edades declamarán con nitidez sobre el buen camino abordado por cada lector reincidente.

Que los obsequios de estas fechas navideñas lleven implícito el cambio de algunos hábitos que en nada alimentan el saber y el espíritu. Es un presagio. Porque con seguridad, la Comarca abrió sus puertas y la diversidad de sus propuestas habrán satisfecho las apetencias de Sunchales y la región.