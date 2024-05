Liga Argentina: Sebastián Porta dirigirá San Isidro de San Francisco

(Por: Diario Sports) – Menos de 100 kilómetros en auto, a una hora de su familia y en un club en el cual siempre tiene aspiraciones a estar bien arriba. Todo parece perfecto para Sebastián Porta, el nuevo entrenador de San Isidro que se presentó este lunes por la tarde en lo que será “su oficina” por al menos la próxima temporada.

El oriundo de Sunchales llegó rápidamente a un acuerdo con los directivos de Sani y desde ahora tendrá la responsabilidad de conducir al rojo en la Liga Argentina 2024/2025. Reuniones, charla con los directivos, recorrido por las instalaciones y en el lugar en el que vivirá, fue el itinerario de Porta que ya se puso la indumentaria roja.

En el medio, un mano a mano con Diariosports: “La verdad que encantado por el recibimiento, vengo a una institución muy prestigiosa en la categoría, que hace las cosas siempre bien, que trabaja de manera muy seria, entonces la responsabilidad y el compromiso es absoluto como lo hice siempre en mi carrera. Me alegré mucho cuando me llamaron, los caminos se unieron y ahora de a poco nos tenemos que encaminar a hacer el mejor equipo posible como la institución lo demanda”.

¿Qué te sedujo?

San Isidro seduce, es muy importante en la categoría, una de las mejores organizaciones; los entrenadores tenemos puestos los ojos en estos lugares donde uno solo tiene que preocuparse por trabajar, sobre todo eso y la situación familiar de estar cerca de casa.

¿En qué etapa de tu carrera estás?

Estoy en pleno aprendizaje, como digo siempre. No importa la edad que tengamos, los entrenadores necesitamos aprender siempre; estuve cinco temporadas como asistente de Saborido, después fueron dos años de entrenador en jefe, volví a ser asistente en Liga Nacional, es un proceso constante de aprendizaje. Siempre uno se va redescubriendo, ahora vuelvo a ser cabeza de grupo, de tomar más decisiones, con otras responsabilidades y súper final.

Cuando se habla de San Isidro, se hace referencia a presionar campo completo, a correr mucho en contragolpe, ¿Cuán cerca o lejos estás de esa idea?

Hoy el entrenador en su mayoría presiona el balón, tratamos de correr el campo en transición, están a la orden del día esas cosas en el básquet. Trataremos de encontrar un mix, sumando la idea de mi juego que es el juego de las ventajas, el de pick and roll, el de pases, tratar de tomar tiros de equipo. Me gusta mucho trabajar el 5vs5; los primeros 4 o 5 segundos son de los jugadores, después es de construcción de equipo, eso lo dijo un gran entrenador de Liga Nacional y es lo que busco aplicar en mis equipos.

El pick and roll en Liga Argentina no se ve en gran escala, ¿Vas a buscar jugadores especialistas en eso?

Necesitas de jugadores que sepan jugarlo, es verlo jugar al pick and roll pero necesitas jugadores que lean los tiempos, grandes que sepan las caídas; el 1 y el 5 en un equipo no se inventan, ahí nos enfocaremos en elegir para la columna.

¿Cuántas veces ya armaste el equipo ideal en tu cabeza?

Mil veces, ya tenemos un borrador de nombres, de posibles jugadores; sobre todo habla a la seriedad de la institución que ya estamos trabajando en eso con dos meses y diez días de iniciar la pretemporada.

¿Qué importancia tienen los chicos de formativas?

Depende de los tiempos de los chicos, San Isidro trabaja mucho con los chicos para abastecer al plantel profesional; hay que encontrar un mix, del querer ser protagonista y buscar objetivos altos con chicos; vengo de dos años jugando con muchos chicos en Libertad, de proyectarlos y que se equivoquen en la cancha.

En la frase “nada asegura nada”, ¿Tenés una fórmula para el armado de tus equipos?

No hay un libro que te diga que hay que hacer para llegar al éxito. Tuvimos un gran momento en Libertad con jugadores de experiencia que lograron el ascenso; en los equipos es importante tener dos o tres jugadores de experiencia. El mejor camino es el mix, trabajar para el mejor equipo posible.