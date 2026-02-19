LRF: Buscarán televisar los partidos liguistas

Dando cumplimiento de una propuesta surgida de la reunión con los presidentes de los clubes afiliados, desde la Liga Rafaelina de Fútbol se está trabajando en un proyecto que regule, ordene y administre la televisación de los partidos de la Primera división, tanto en el Grupo “A” como en el Grupo “B”.

Para ello, es menester reunirse con las productoras independientes, los sistemas de cable, TV abierta, Generadores de contenido y todos aquellos que se encuentren interesados en el tema.

La idea es intercambiar opiniones y conocer detalles inherentes a la tarea, donde será importante contar con todas las opiniones de aquellos que forman parte del rubro.

En concreto, la convocatoria es para este lunes 23 de febrero a las 18.30 en la sede de la Liga (Rivadavia 328, Rafaela) y están invitados todos aquellos mencionados precedentemente.