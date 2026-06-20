LRF – F13: Noche de triunfos sunchalenses

En la disputa de los partidos válidos por la 13º Fecha de la Liga Rafaelina de Fútbol (que se juegan adelantados por la presencia del TC en el Autódromo de Rafaela), tanto Unión como Libertad consiguieron importantes victorias para sostenerse en el lote de los equipos animadores.

Libertad ganó y saltó al tercer puesto

(Por: Prensa Libertad) – Anoche obtuvo una enorme victoria en Rafaela: fue 4 a 3 ante Peñarol en B° Villa Rosas después de estar 0-2 en poco menos de 20 minutos.

Mateo Escalada y Leonardo Ochoa -penal- adelantaron al local en el arranque del juego. Pero la reacción del «Cañonero» fue furiosa. En 28 y 39 minutos, Marcos Quiroga -penal- y Agustín Chiappero nivelaron la historia.

A pesar de ello, reapareció Ochoa para estapar el 3-2 parcial justo antes del descanso. Y entonces, otra vez todo cuesta arriba para la formación de Roldán.

Sin embargo, ya en el complemento, Jair Triverio estableció el 3-3 a los 15 minutos, y en 38 apareció Abraham Véliz para que los nuestros abrochen un triunfo clave.

Con cuatro jornadas por delante se ubican en el tercer puesto con 24 puntos; a 8 de Ben Hur. El campeón defensor no se baja de la pelea por el Torneo Apertura.

Unión superó a Argentino de Vila

En el «Estadio de la Avenida», el Bicho Verde sostuvo el buen andar con un triunfo por 3 a 1 ante Argentino de Vila. El partido se disputó en la fría noche de ayer, válido por la 13ª Fecha del torneo liguista.

Joaquín Cabral adelantó a los locales a los 30 minutos del primer tiempo, siendo esta la única emoción de la primera mitad. Luego, ya en el complemento, sorprendió la visita igualando a los 7 minutos pero a los 27 Brian Nellen y a los 46, Kevin Muñoz, le puso cifras finales a la jornada.