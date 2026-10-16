Medidas alternativas para acusado de daño y atentado contra la autoridad

(Por: Rafaela Informa) – La jueza Cecilia Raquel Álamo dispuso la libertad de David J. D. quien se encontraba detenido en una causa por presuntos delitos de daño calificado y atentado agravado contra la autoridad. La medida establece una serie de obligaciones y restricciones que deberá cumplir mientras continúe el proceso.

La audiencia se realizó este viernes en los Tribunales de Rafaela. Los abogados defensores Juan Bautista Degiovanni y Marcelino Javier Plaza presentaron un acuerdo alcanzado con el fiscal Juan Manuel Puig para sustituir la detención por medidas alternativas.

Luego de escuchar a las partes, la magistrada hizo lugar a lo solicitado. D. deberá fijar domicilio en San Cristóbal y permanecer bajo el cuidado de su hermana, propuesta como guardadora. Su salida del establecimiento penitenciario quedó supeditada a que ella acepte esa responsabilidad.

Además, tendrá que presentarse semanalmente a firmar en la comisaría correspondiente a su jurisdicción. Se le impuso una prohibición absoluta de contacto con las víctimas por cualquier medio y no podrá acercarse a menos de 100 metros de ellas.

Otra de las condiciones fijadas por la Justicia es la prohibición de ingresar a la ciudad de Sunchales.

La resolución no implica el cierre de la investigación ni una definición sobre su responsabilidad penal. El imputado continuará sometido al proceso y deberá respetar todas las medidas dispuestas judicialmente.

Allanamientos con tres detenidos

Tres personas fueron detenidas en las últimas horas, en el marco de una investigación por otros tantos hechos delictivos denunciados en la jornada de ayer. Según información extraoficial, los procedimientos policiales terminaron con la detención de dos mujeres y un hombre, así como también el recupero de prendas de vestir y elementos de interés para la causa.

Los hechos investigados estarían vinculados con domicilios ubicados en barrios Sur y 9 de Julio. En los operativos participaron efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), el Comando Radioeléctrico y la Comisaría Tercera de Sunchales.