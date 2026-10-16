Concejo: Diez calles del barrio Malvinas Argentinas llevan nombres vinculados a la gesta malvinera

(Por: Prensa Concejo) – Con la imposición de nombres a calles del Barrio Malvinas Argentinas, Sunchales brinda homenaje a sus héroes y heroínas de la Gesta.

Nueve calles y un espacio verde del sector conocido como Sunchalote llevarán nombres referidos a la causa nacional en general y a los Caídos y Veteranos de la ciudad.

Así lo aprobó el Concejo Municipal, en la Sesión Extraordinaria desarrollada en la tarde de ayer jueves, en el salón “Gesta de Malvinas” de Bomberos Voluntarios.

El Intendente Pablo Pinotti firmó el Decreto para la promulgación de la Ordenanza aprobada por el Cuerpo Legislativo en pleno.

La norma dispone un total de diez nombres, a través de tres de sus artículos:

Artículo 1º: Desígnase los nombres de VGM Soldado Gabriel Giordano, VGM Soldado Carlos Leconte, VGM Soldado Sergio Durando, Luis E. Vernet, Crucero ARA Gral Belgrano, 2 de Abril, Heroínas de Malvinas y Puerto Argentino, a las calles del loteo denominado “Sunchalote”, correspondiente al Barrio Malvinas Argentinas, según croquis que figura como Anexo I.

Artículo 2º: Sustitúyase el nombre a la calle Valerio Betta, entre calle Madre Teresa de Calcuta y su proyección hasta calle Güemes, por el nombre VGM Tte. Owen Crippa.

Artículo 3°: Impóngase el nombre “Héroes de Malvinas” al espacio verde descripto en el Anexo I, en cumplimiento de la Ordenanza 3000/22.