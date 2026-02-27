Municipalidad: «Chapa» Oggero se suma a la gestión de Pinotti

(Por: Prensa Municipalidad) – Esta mañana, en el despacho del Intendente Pablo Pinotti, se realizó la presentación de Adolfo «Chapa» Oggero como nuevo Director de Deportes de la Municipalidad de Sunchales.

El área de Deportes forma parte de la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Promoción de Derechos.

Durante el encuentro, en el que también participaron los funcionarios Daniel Bernini, José Galli y Pablo Kemmerer, se dialogó sobre los desafíos y líneas de trabajo para fortalecer el desarrollo deportivo en la ciudad, con la premisa de lograr la articulación, el trabajo territorial y la creación de propuestas significativas en el ámbito deportivo.

Desde ya damos la bienvenida al Profesor Chapa Oggero, deseándole una excelente gestión.