Régimen Especial de Regularización de deuda por sobretasa de lotes baldíos

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales, a través de la Subsecretaría de Hacienda y Finanzas, informa la puesta en vigencia de un Régimen Especial de Regularización destinado a inmuebles urbanos categorizados como terrenos baldíos, con el objetivo de facilitar la normalización de deudas correspondientes a la sobretasa municipal.

El régimen está dirigido a contribuyentes que registren deuda por sobretasa de terrenos baldíos generada entre el 1 de marzo de 2021 y el 31 de marzo de 2026, ofreciendo una herramienta de alivio fiscal que promueve la regularización voluntaria y responsable de las obligaciones tributarias.

En este sentido, quienes adhieran podrán acceder a una quita del 70% en concepto de tasa y sobretasa sobre la deuda alcanzada por el régimen, constituyendo un beneficio significativo para los contribuyentes alcanzados.

Asimismo, la normativa contempla distintas alternativas de pago, pudiendo cancelarse la deuda regularizada: al contado, hasta en 3 o 6 cuotas mensuales.

Desde el área se destaca que se trata de una medida de carácter transitorio, por lo que la adhesión estará disponible hasta el miércoles 30 de septiembre, instando a los contribuyentes a aprovechar el plazo establecido para regularizar su situación.

Para consultas y gestiones, las personas interesadas pueden dirigirse al Departamento de Gestión de Cobranzas al teléfono 3493 463769, a los correos electrónicos gestioncuentas@sunchales.gov.ar y gestioncobranza@sunchales.gov.ar, o bien acercarse personalmente al Palacio Municipal, de lunes a viernes de 6 a 12 h.