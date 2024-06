Rugby: Guaycurúes a la Final de la Copa de Oro

(Por: Prensa Guaycurúes) – Si bien el rugby es un deporte donde no nos guiamos solo por los éxitos, cuando se da uno como el del domingo pasado en nuestra cancha, nos da mucho orgullo informarlo.

La Primera División de Guaycurúes Rugby Sunchales se enfrentó, en la Semifinal del Torneo del Desarrollo «Dos Orillas», al último campeón: Camati de Viale, Entre Ríos. Además de la experiencia propiamente dicha al medirse con un equipo de este nivel, se logró el pase a la Final del certamen por un tanteador de 32 a 24.

Dicho así parece un partido más pero no lo fue, si decimos que Guaycurúes se fue al entretiempo perdiendo 3 a 24, tanteador que fue revertido, sacando el orgullo del equipo que no quiere ser derrotado en casa y que lleva en el corazón la mística de nuestro rugby y el sacrificio del entrenamiento.

Por eso, mostraron su furia en un segundo tiempo, donde a base de tries, un gran scrum, buena preparación y el apoyo de su gente, les alcanzó para dar vuelta la historia y poner al club en la Final de la Copa de Oro, que será disputada ante Coronda el 30 de junio en condición de visitante.

Volvemos a decir que los resultados no son todo en el rugby, pero que bueno que las lágrimas del final sean de emoción… felicitaciones Guaycurúes.

Primer tiempo:

Penal de Leandro Martínez.

Segundo tiempo:

Try de Francisco Sola.

Conversión de Leandro Martínez.

Try de Jonatan Pineda.

Try Mauro Orellano.

Conversión de Leandro Martínez.

Try-penal de Scrum.

Penal de Damián Sandoval.