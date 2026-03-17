Running: La Liga Run dijo presente en Santa Fe y Carlos Paz

(Por: La Liga Run) – La ciudad de Santa Fe volvió a vivir una jornada deportiva multitudinaria con el regreso de la Media Maratón 21K, que reunió a más de 1200 corredores y transformó la Costanera en un escenario de fiesta para atletas y público.

La competencia ofreció tres distancias: 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros. El circuito incluyó tramos por la Costanera Oeste y la Costanera Este, además de sectores cercanos al Puerto de Santa Fe, uno de los paisajes más característicos de la capital provincial.

Participó representando al grupo de running La Liga run de Sunchales Cristian Mundino.

Corredores de distintos puntos del país participarán de la Media Maratón 21K en la ciudad. Foto de archivo

La Liga, también en Carlos Paz

Deportistas sunchalenses también se hicieron presentes en la Media Maratón de Carlos Paz, siendo las distancias ofrecidas de 5, 10 y 21 km recorriendo la costanera y con la participación de 2.500 corredores.

Participaron en la competencia los siguientes deportistas:

Distancia 5 Km.

Malena Vega.

Distancia 21 km. Participantes