Seom analiza medidas de fuerza

Tal como sucedió días atrás con el Soem, esta semana nuevamente los trabajadores municipales podrían ir a paro, en este caso, quienes se encuentran afiliados al Seom. Esta es la realidad con la que se encuentra el municipio sunchalense, donde coexisten dos gremios repartiéndose la representación de los trabajadores.

Así lo anticipó esta mañana Darío Cocco, actual Secretario General del gremio, en diálogo con Gerardo Zanoni. En la entrevista refirió que se vencen acuerdos vigentes de aumentos garantizados y aún con los porcentajes actualmente propuestos en la mesa de discusión, se terminaría cobrando menos que en meses previos.

En este contexto indicó que la expectativa está puesta en el miércoles venidero donde esperan encontrarse con propuestas superadoras, caso contrario, definirían medidas de fuerza casi de manera inmediata. Mientras tanto, de acuerdo a su visión, la expectativa está en poder tener nuevos encuentros con el Intendente de Rafaela, que es el termómetro que marca el grado de avance de las gestiones.

La propuesta, en líneas generales, es bastante similar a la elevada desde el Gobierno Provincial: 3% diciembre, 2,6% en enero, 2,1% en febrero y luego ver lo que pasa «pero sin los aumentos mínimos garantizados. De hecho, tenemos un garantizado de cien mil pesos que se va con el inicio del nuevo acuerdo, terminaríamos cobrando entre 20 y 25 mil pesos menos, lo cual es una reducción de salario, no una mejora».

Actualmente, el garantizado supera los 800 mil pesos y de acuerdo a Cocco, «estamos pidiendo pasar el millón de pesos, nada del otro mundo. El miércoles tenemos reunión de delegados donde analizaremos las medidas a adoptar porque es urgente la recomposición. Quisiéramos cobrarla en este mismo mes de enero pero ahora se dilata todo», es difícil que se pueda liquidar una mejora en lo que queda de la semana, sabiendo que suelen cobrar el último día del mes o el primero del siguiente.