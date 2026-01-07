Soem: Ratificaron el paro de Municipales para jueves y viernes

Tal como había adelantado el plenario de Secretarios reunido a principios de semana, este jueves y viernes los trabajadores municipales afiliados a Festram realizarán una medida de fuerza sin asistencia a sus puestos de trabajo, en reclamo a la frustrada convocatoria a Paritarias por parte de Intendentes y Presidentes Comunales.

De esta manera, en nuestra ciudad se dará un contexto particular, toda vez que desde el año anterior conviven dos ramas de sindicatos dentro de la estructura de trabajadores municipales. Así, los afiliados al Soem no cumplirán con sus tareas habituales, en tanto que, quienes adhirieron al Seom, deberían concurrir con normalidad, habida cuenta que esta rama no forma parte de la estructura de Festram y por lo tanto el reclamo no los alcanza.

Mientras tanto y a pocas horas del inicio de dicha medida de fuerza, el Municipio no informó nada formalmente por lo que se desconoce qué sucederá con los servicios, la atención a los ciudadanos y los turnos programados previamente.

Esta situación, podría repetirse la semana entrante puesto que el mandato de Festram también incluye una segunda instancia de protesta para profundizar el reclamo.

Festram ratifica medida de fuerza

(Por: Prensa Festram) – En el día de la fecha esta Federación fue notificada del dictado de una Resolución mediante la cual el Ministerio de Trabajo de la Provincia dispone someter al régimen de Conciliación Obligatoria las medidas adoptadas por el Plenario de Secretarios Generales dispuestas para los días 8 y 9 y 15 y 16 de enero, fijando fecha de primera audiencia el día 13.

Que ante la situación planteada esta Federación ratifica las medidas adoptadas en razón de las siguientes argumentaciones:

1- La medida fue dispuesta por un Plenario de Secretarios Generales y es el único órgano habilitado para suspender o levantar la medida.

2- Que el Gobierno Provincial pese a que Festram solicitó en fecha 31/10/2025 su convocatoria a Paritarias por la vías que ordena la Ley, hizo caso omiso a esta requisitoria, situación que también plantearon los representantes paritarios de la representación de Municipios y Comunas sin tener respuesta del Secretario del área de Municipios que es quien debe disponer.

3- Que pese a ello y por decisión de las partes se reunieron en una oportunidad (oferta de 2% para octubre) y luego de manera virtual donde ofrecieron 2% para diciembre y 1,8% para febrero como cierre del año 2025.

Que en función de lo expuesto, esta Federación asistirá a la primer audiencia del día 13 como siempre fue nuestro método de trabajo y respetuosos del ámbito de conciliación, pero deseamos dejar en claro las dilaciones que llevaron a que se tomara esta decisión del Plenario de Secretarios Generales, primero la falta de Convocatoria del Gobierno Provincial a la Mesa Paritaria y segundo que pese a no tener convocatoria, las partes se reunieron, ofreciendo las autoridades municipales porcentajes exiguos que no se ajustan a las necesidades de los trabajadores del sector.

También se anuncia que se solicitará a la Provincia que aclare a los Trabajadores Municipales de Santa Fe la razón por la cual obstaculiza el derecho a sindicación de los mismos cada vez que reclaman por las vías legales la mejora de sus condiciones de trabajo.

Por tal motivo y hasta tanto se convoque a Plenario para analizar la situación, se ratifica todo lo actuado y se continua con las medidas dispuestas.