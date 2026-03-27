A 57 años del nacimiento de Danilo Tosello

Como siempre que hay un sunchalense que triunfa en el exterior, nos sentimos parte de dicho éxito. Este es el caso de Danilo Tosello quien, desde el fútbol, dejó cientos de celebraciones y situaciones memorables.

Su paso por el Deportivo Olimpia de Honduras destaca a la distancia, tanto cuando fue jugador como cuando luego regresó en función de técnico, dejando una huella imborrable. En el fútbol nacional también tuvo presencias destacadas, goles importantes y la posibilidad de cerrar su carrera deportiva jugando en nuestra ciudad, aunque en Unión y no en donde había nacido futbolísticamente.

A mediados de julio de 2009, tuvimos la posibilidad de hacer un «mano a mano» con Danilo, repasando parte de su historia reciente por Honduras y todo lo que representó a su vez para nuestra ciudad: