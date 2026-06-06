AMB F12: Libertad cerró con un triunfo

(Por: Prensa Libertad) – El elenco de Krogslund derrotó con autoridad a Centro Social Brinkmann en el cierre de la Primera Fase del Apertura de la AMB. Fue con tablero de 72 a 50.

Los parciales fueron: 25-21, 33-33 y 46-37.

De este modo, los «Tigres» sumaron su octavo triunfo en 12 encuentros y con 20 puntos se apoderaron parcialmente del tercer puesto de la tabla.

Quedarán en la cuarta posición si El Ceibo supera a San Isidro. Paria fue el máximo goleador, en este caso con 13 unidades. Los Juveniles se impusieron por 62 a 57.