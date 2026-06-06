ARB Oficial – F1: Unión arrancó con victoria

En «El Coliseo del Sur», Sportivo Ben Hur recibía al campeón del Apertura para ponerse en marcha en el Torneo Oficial de la ARB. En Rafaela, Unión se impuso de forma contundente sobre la BH por 81 a 59 para quedarse con la victoria.

El Bicho Verde dominó desde el comienzo, con parciales de 13-16, 34-43 y 47-60, donde se destacaron Santiago Baravalle con 16 puntos o Matías Borda Bossana con 14. En el local, Jonatan Faber lideró el goleo con 16 unidades.

Para Unión significa mantenerse en la línea positiva. Luego de consagrarse campeón del Apertura, ahora quiere ser protagonista en el segundo semestre buscando el gran objetivo: una plaza a la Liga Federal.

La próxima Fecha, Ben Hur visitará a Peñarol y Unión será anfitrión de Independiente.

Síntesis

Ben Hur (59): Leandro Saavedra 3, Jorge Gutiérrez 0, Kevin Dubois 8, Gastón Schneider 11, Jeremías Hoffmann 10 (fi), Gerónimo Andorno 0, Francisco Marczik 0, Santino Manassero 2, Franco Mohamed 7, Oscar Bonzi 0, Valentín Bernard 2, Jonatan Faber 16. DT: J. Andornino.

Unión (81): Matías Borda Bossana 14, Nicolás Zurvera 2, Francisco Villa 10, Joaquín Gariboldi 0, Santiago Baravalle 16 (fi), Thiago Collino 2, Mateo Bejarano 3, Francisco Periotti 0, Pablo Ioo 15, Juan Ignacio Cipolatti 11, Juan Furrer 8, Guillermo Spila 0. DT: F. Tosello.

Parciales: 13-16 / 34-43 y 47-60.

Árbitros: Gonzalo Ponce y Miguel Farías.