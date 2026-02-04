Carnavales 2026: Convocan a Taxis Locos

Desde el Municipio informaron que, a través de la Subsecretaría de Cultura, se está convocando a los interesados en participar con Taxis Locos en la edición 2026 de los Fabulosos Carnavales que se desarrollarán el sábado 14 y domingo 15 de febrero en el Corsódromo de avenida Rivadavia.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 12 y quienes deseen sumarse, podrán contactarse a través del siguiente WhatsApp: 3493 416058.

Ese mismo número se encuentra vigente para quienes quieran sumarse como Mascaritas del evento y a la vez, poder participar de un sorteo con importantes premios.