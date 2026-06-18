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Karate Do: Liberteños destacados en «Batalla Punta Quebracho»

Por Redacción SH
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En Puerto General San Martín, durante los últimos días se desarrolló una competencia que reunió a cerca de 400 competidores de diversas provincias. Allí dijo presente el «Kyudokan Fattore Dojo» de Libertad, aportando cuatro representantes, acompañados por Sensei «Maxi» Monay:

  • Julián Ugalde.
  • Camila Peterlín.
  • Ciro Zanuzzi.
  • Luisina Cejas.

El certamen se caracterizó por un importante nivel técnico y en ese marco los cuatro karatecas de Libertad mostraron todo su potencial, logrando muy buenos resultados:

  • Julián Ugalde se coronó campeón en Kata y en Kumite (cat. de 10 a 12 años).
  • Luisina Cejas, Ciro Zanuzzi y Julián Ugalde en el podio de Kata por equipos.

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