Karate Do: Liberteños destacados en «Batalla Punta Quebracho»

En Puerto General San Martín, durante los últimos días se desarrolló una competencia que reunió a cerca de 400 competidores de diversas provincias. Allí dijo presente el «Kyudokan Fattore Dojo» de Libertad, aportando cuatro representantes, acompañados por Sensei «Maxi» Monay:
- Julián Ugalde.
- Camila Peterlín.
- Ciro Zanuzzi.
- Luisina Cejas.
El certamen se caracterizó por un importante nivel técnico y en ese marco los cuatro karatecas de Libertad mostraron todo su potencial, logrando muy buenos resultados:
- Julián Ugalde se coronó campeón en Kata y en Kumite (cat. de 10 a 12 años).
- Luisina Cejas, Ciro Zanuzzi y Julián Ugalde en el podio de Kata por equipos.