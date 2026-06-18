Karate Do: Liberteños destacados en «Batalla Punta Quebracho»

En Puerto General San Martín, durante los últimos días se desarrolló una competencia que reunió a cerca de 400 competidores de diversas provincias. Allí dijo presente el «Kyudokan Fattore Dojo» de Libertad, aportando cuatro representantes, acompañados por Sensei «Maxi» Monay:

Julián Ugalde.

Camila Peterlín.

Ciro Zanuzzi.

Luisina Cejas.

El certamen se caracterizó por un importante nivel técnico y en ese marco los cuatro karatecas de Libertad mostraron todo su potencial, logrando muy buenos resultados: