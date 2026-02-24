Las instituciones se preparan para el inicio del ciclo lectivo

De cara al regreso de las clases, son varias las instituciones de nuestra ciudad que se encuentran trabajando para ofrecer acompañamiento a los más pequeños a través de diferentes actividades, fundamentalmente de reunir elementos escolares para luego distribuir.

Colecta de útiles para Casa del Niño

En vísperas de un nuevo inicio de Ciclo Lectivo, la Casa del Niño vuelve a poner en marcha una campaña solidaria para acompañar a niños de nuestra ciudad en su regreso a la escolaridad.

Barrio Colón: Apoyo escolar «Aprendiendo con Jesús»

De cara al inicio de un nuevo ciclo lectivo, desde el apoyo escolar que funciona en el barrio Colón, llamado «Aprendiendo con Jesús», se solicita colaboración para lo que es el funcionamiento de la merienda.

Semanas atrás, hicieron lo propio con la reunión de voluntarios que prestarán servicios en el Centro Comunitario del barrio Colón (Córdoba esquina Tucumán).

El Refugio no se toma vacaciones

Desde el Centro de Día «El Refugio», informaron los horarios vigentes para lo que resta de este mes de febrero en curso.