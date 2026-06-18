LRF – F13: Libertad juega hoy jueves y Unión mañana viernes

En la sesión semanal del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, se definieron días y horarios de los partidos correspondientes a las Divisiones Superiores del fin de semana.
Esta fecha tendrá la particularidad de jugares entre miércoles y viernes, con estos compromisos para los equipos de la ciudad:
- Peñarol vs. Libertad – Jueves 19.30h. en Reserva y 21.00h. en Primera (Árbitros: Rodrigo Pérez, Rodríguez F. y Tarroza G).
- Unión vs. Argentino de Vila – Viernes 20h. en Reserva y 21.30h. en Primera (Árbitros: Leandro Aragno, Costamagna N. y Sandoval T.).