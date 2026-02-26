LRF: La Liga se suma al paro del fútbol

Entre los puntos tratados en la sesión ordinaria del pasado martes, la Liga Rafaelina de Fútbol confirmó su adhesión al paro de actividades que ha sido impulsado desde la Asociación del Fútbol Argentino para el primer fin de semana de marzo.

De esta forma, entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo no habrá ningún partido oficial, adhiriéndose así a la consigna propuesta por la conducción de «Chiqui» Tapia.

Además, en la la habitual sesión semanal del Consejo Directivo liguista quedó habilitado un nuevo sistema de audio y video, que permitirá agilizar la gestión tanto visual como comunicacional. Además, se utilizará para entrenamiento y análisis en las clases de la Escuela de Árbitros.